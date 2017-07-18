Посольство Киргизстана в Вене, под юрисдикцией которого находится также Чешская Республика, уже весной 2017 года наводило справки о компании Liglass Trading CZ, которая на минувшей неделе заключила с киргизским правительством миллиардный контракт на строительство гидроэлектростанций. Дипломатам удалось выяснить, что фирма не ведет соответствующую деятельность, а ее сестринская компания Liglass неплатежеспособна. На основании данной информации киргизское Министерство иностранных дел не рекомендовало заключать соглашение. Несмотря на это, Киргизстан заключил договор с практически неизвестной компаний, которую лоббировали канцлер Вратислав Мынарж и президент Милош Земан, сообщает издание Aktuálně.cz. На вопрос издания канцлер ответил, что действительно лоббировал интересы незнакомой компании: «Я лоббировал компанию Liglass, точно так же, как и многие другие, поскольку это чешская фирма. В этой стране еще есть люди, которым важны ее интересы, и которые готовы что-то сделать, например, лоббировать интересы компании, чтобы у фирмы были заказы, а у людей – работа. Я никого не знаю из этой фирмы и ни с кем не встречался», - написал Мынарж изданию Aktuálně.cz в SMS сообщении.