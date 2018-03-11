Кинематографисты осудили критику Чешского телевидения, прозвучавшую в речи М. Земана

На вручении кинопремии «Чешский лев» режиссер Ян Сверак назвал критические замечания президента Земана в адрес Чешского телевидения, которые он сделал во время инаугурации, «самой серьезной атакой на независимость телевидения с 2000 года».
Перед открытием церемонии в зале Рудольфинума вечером 10 марта Ян Сверак зачитал со сцены меморандум «Пять предложений в защиту Чешского телевидения», в котором призвал политиков отстоять независимость этого СМИ.
Режиссер Ольга Соммерова, победившая в номинации «Лучший документальный фильм», подчеркнула, что «Чешское телевидение принадлежит не какому-то олигарху, а нам, гражданам», и призвала сохранить его общественный характер.
Режиссер Марек Найбрт, получивший премию за лучший игровой телесериал, в своей речи призвал зрителей не голосовать за Милоша Земана. Это пресс-секретарь президента Иржи Овчачек назвал в Twitter «выкриком после выборов».
Петицию Яна Сверака в защиту Чешского телевидения подписало 370 участников церемонии вручения премии «Чешский лев».
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