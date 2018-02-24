Кем быть? 16% выпускников школ не знают ответа

Антон Каймаков
24-02-2018
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Через 4 дня завершается срок подачи заявлений на поступление в средние общеобразовательные и профессиональные учебные заведения. Однако 16% выпускников чешских школ до сих пор не знают, куда они будут пытаться поступить. Согласно результатам исследования, проведенного агентством Ipsos, свой выбор уже сделало только чуть более 50% учащихся 9-х классов. Еще треть точно определилась только с одним учебным заведением (по закону, чешские школяры после 9 класса одновременно могут поступать только в 2 учебных заведения).

Прием вступительных экзаменов начнется в апреле.

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