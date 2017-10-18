Католической церкви не вернут полотно Петра Брандла

Катерина Айзпурвит
18-10-2017
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Суд отказал приходу католической церкви в Гологавах в требовании вернуть полотно эпохи барокко кисти известного чешского художника Петра Брандла и другое имущество из часовни в городе Смиржице (область Градец Кралове). Имущество сотается собственностью города, которому принадлежит здание часовни.

Свое решение суд первой инстанции обосновал тем, что изначально картина Брандла являлась не церковным имуществом, а собственностью одной из аристократических семей, перейдя затем к государству и городу. Кроме того, на города не распространяется обязанность возвращения церковного имущества.

Адвокаты истца указывают, что «государство передало картину церкви еще в 1950-е гг, а город начал считать себя владельцем полотна с 2002 г.». Мэр Смиржиц, со своей стороны, охарактерзовал требование церкви как «попытку кражи, наглость и нелепость».

Приход намерен обжаловать решение в краевом суде.

 
 
 
 
 
 
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