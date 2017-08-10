Катар отменил визы для граждан 80 стран, включая Чехию. Основным условием безвизового режима является наличие паспорта, который действует как минимум полгода после приезда в Катар и подтвержденных билетов в обратном направлении или в третьи страны. При въезде обладатели чешского паспорта будут получать разрешение на безвизовый въезд, на основании которого они смогут находиться в стране до 90 дней в течение 180-дневного периода. Чешские эксперты ожидают, что в результате отмены визового режима количество туристов из Чехии, посещающих Катар, увеличится с нескольких сотен до нескольких тысяч. Об этом заявил, в частности, Ян Папеж из Ассоциации турагентств ЧР.