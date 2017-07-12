Каролина Плишкова стала первой ракеткой мира

Ольга Васинкевич
12-07-2017
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После Уимблдонского турнира чешская теннисистка Каролина Плишкова стала первой ракеткой мира. Решающим стал проигрыш ее соперницы румынки Симоны Халеп в четвертьфинале состязаний британке Йоханне Конта – 7:6, 6:7, 4:6. В текущем сезоне Плишковой улыбается удача, ныне на ее счету 6855 очков, у Халеп – 6670, бывшая первая ракетка, немка Анжелика Кербер значительно отстает.

 
 
 
 
 
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