Каролина Плишкова не вышла в финал чемпионата WТА в Сингапуре

Катерина Айзпурвит
28-10-2017
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова уступила датчанке Каролине Возняцки, не сумела выйти в финальный раунд итогового чемпионата WТА, который проходит в Сингапуре. Возняцки победила по сумме двух сетов со счетом 7:6 (11:9), 6:3. Матч проходил 1 час и 56 минут. Плишкова не реализовалав первом сете пять сетболов. За всю игру Возняцки проиграла четыре гейма при подаче.

В финале Возняцки встретится с победительницей состязания между Уильямс и Гарсия.

После проигрыша 25-летняя Каролина Плишкова сказала, что это был лучший сезон, и причин расстраиваться у нее нет. Также она выразила надежду на то, что следующий сезон станет для нее еще более продуктивным.

 
 
 
 
 
 
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