Карловы Вары заинтересованы в сотрудничестве с Ханты-Мансийском

Ольга Васинкевич
12-08-2017
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Карловы Вары хотят теснее сотрудничать с российским Ханты-Мансийском. Представители курортного города хотят наладить связи с богатым городом за Уралом в области культуры, спорта и образования, а также туризма, сообщил агентству ČTK карловарский мэр Петр Кулганек. «Ханты-Мансийск обратился к нам через консульство с вопросом, не хотели бы мы сотрудничать. Ханты-Мансийск и Карловы Вары давно общаются посредством клиентов, которые приезжают в Карловы Вары. Это очень богатый город и целый регион. Мы рассматриваем это как возможность установления дальнейших контактов», - сообщил Кулганек.

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