Ровно в 5 часов и 31 минуту 9 июля 1357 года император Карел IV положил камень в основание самого известного пражского моста. Юбилей памятник отметит в воскресенье программой для общественности. Празднование начнется в 6 часов 30 минут (из-за введения летнего времени) звучанием фанфар, затем мост благословит член Ордена Крестоносцев с красной звездой Марек Пучалик. В рамках торжеств гостей ожидают необычные экскурсии. Например, в 10 и 14 часов можно будет отправиться посмотреть на мост с нетрадиционной перспективы – с воды. Также можно будет узнать об истории моста, прогулявшись по нему с экскурсоводом. Первая экскурсия отправится в 6.30, последняя – в 20 часов. Главной их темой станут мистические и таинственные истории, связанные со старинным памятником.