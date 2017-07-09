Фильм чешского режиссера Вацлава Кадрнки «Маленький крестоносец» (Křižáček) получил «Хрустальный глобус» - главный приз на 52-м кинофестивале в Карловых Варах. Главным героем поэтической кинокартины является рыцарь Боржек, отправляющийся на поиски пропавшего сына Еника, бежавшего из отчего дома. Фильм вдохновлен стихотворением выдающего чешского поэта Ярослава Врхлицкого Svojanovský křižáček, лидера «космополитической» школы в чешской литературе. В главной роли – Карел Роден. Главная награда присуждается чешскому кинематографисту по прошествии 15 лет, в последний раз ее удостоился Петр Зеленка за ленту «Год дьявола» в 2002 году. Специальный приз жюри присудило фильму боснийского режиссера Aлена Дрльевича «Мужчины не плачут» (Muškarci ne plaču) о ветеранах войны в Югославии. Лучшей режиссерской работой назван криминальный триллер словацкого режиссера Петера Бебьяка «Межа», совместный проект Украины и Словакии. Российский актер Александр Яценко получил приз за лучшую мужскую роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия». Он сыграл врача скорой помощи Олега Миронова. Большой приз в конкурсе «К Востоку от Запада» достался российскому фильму Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».