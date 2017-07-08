Карловарский фестиваль завершится награждением победителей

Лорета Вашкова
08-07-2017
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Ежегодно проводимый Карловарский фестиваль завершится 8 июля объявлением лауреатов традиционных премий в рамках главной конкурсной программы, а также победителей в конкурсе документальных картин и в конкурсе восточноевропейского кино «К Востоку от Запада». Состоится в субботу и торжественная церемония награждения премиями известного чешского кинорежиссера и сценариста Вацлава Ворличека и американского актера Джереми Реннера. В первом случае – за художественный вклад в развитие отечественного кинематографического искусства, во втором – за вклад в развитие мирового кинематографа.

 
 
 
 
 
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