Ежегодно проводимый Карловарский фестиваль завершится 8 июля объявлением лауреатов традиционных премий в рамках главной конкурсной программы, а также победителей в конкурсе документальных картин и в конкурсе восточноевропейского кино «К Востоку от Запада». Состоится в субботу и торжественная церемония награждения премиями известного чешского кинорежиссера и сценариста Вацлава Ворличека и американского актера Джереми Реннера. В первом случае – за художественный вклад в развитие отечественного кинематографического искусства, во втором – за вклад в развитие мирового кинематографа.