Карлов университет занял 5-е место в рейтинге лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии

Два чешских ВУЗа вошли в список лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии, составленный британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds. Самую высокую позицию занимает Карлов университет, разместившийся на пятом месте, на седьмом месте Чешский технический университет.
Возглавил рейтинг Московский государственный институт имени Ломоносова. При составлении рейтинга QS оценивает такие критерии как «академическая репутация», «репутация работодателя», «соотношение преподавательского состава и студентов», «эффективность интернет-ресурсов».
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