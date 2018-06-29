Карлов университет стал обладателем раритетов 1347 г., касающихся его возникновения

Карлов университет в Праге стал обладателем бесценных документов, имеющих непосредственное отношение к его основанию и скрепленных подписями в далеком 1347 году. Первый документ – это свидетельство о разрешении Папы Римского Климента VI, предшествовавшее основанию Universitas Carolina. Университет был основан королем Германии и Богемии Карлом IV Люксембургским годом позже, в 1348 году.

Второй документ является копией данного согласия, заверенной нотариусом и дополненной подписями свидетелей. Руководство главного университета Чехии и старейшего университета Центральной Европы представило раритеты на пресс-конференции, проходившей в чешской столице в пятницу, 29 июня.

Ректор престижного вуза Томаш Зима дал высокую оценку тому факту, что документы стали достоянием университета в столь знаменательный 2018 год, когда отмечается 670 лет со дня его основания, а также столетний юбилей создания Чехословакии.

Папа Климент VI, наставник Карла IV в молодости при парижском дворе, дал будущему императору Священной Римской империи свое письменное согласие на основание пражского университета 26 января 1347 года. Документ написан на хорошо сохранившемся итальянском пергаменте и скреплен специальной папской свинцовой печатью, называемой буллой. На лицевой стороне буллы изображены головы апостолов Петра и Павла, на обратной значится имя самого понтифика.