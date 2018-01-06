Карлов университет отпразднует свое 670-летие и столетие Чехословакии

Катерина Айзпурвит
06-01-2018
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Как сообщил агентству ČTK ректор Томаш Зима, на 2018 г. Карлов университет планирует целый ряд мероприятий, котоыми отметит 670-летие своего основание и столетие образования независимой Чехословакии. Помимо торжественных заседаний, круглых столов и семинаров, намечен ряд выставок, детских конкурсов и выпуск юбилейных изданий.

В сотрудничестве с каналом «Чешское телевидение» университет примет участие в создании документального телесериала об образовании Чехословакии.

«2018 г. – очень значимый для университета с Чешской Республики, когда мы будем отмечать целый ряд исторических дат, оканчивающихся на восьмерку», – сообщил в интервью Томаш Зима.

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