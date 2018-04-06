Карлов университет откроет для посещения исторические залы

В субботу 7 апреля 2018 года по случаю 670 со дня основания пражский Карлов университет откроет для посещения уникальные исторические помещения. Все желающие смогут осмотреть, например, готической зал с нервюрными сводами, Ректорский клуб, Императорский зал и Патриотический зал. Открыта также и постоянная экспозиция, повествующая об истории основания и развития университета. Вход на выставку с улицы Железна, дом 9 (Železná 9).

Для самых младших гостей выставки организаторы подготовили различные конкурсы. А каждый шестьсот семидесятый посетитель получит специальный подарок и бесплатную экскурсию в закрытые помещения исторических зданий Карлова университета. Выставка работает с 10:00 до 17:00. Вход свободный.