Карела Готта наградят «Золотой курицей»

Ольга Васинкевич
11-10-2017
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Приз немецких СМИ за дело всей жизни в этом году получит чешский певец Карел Готт. Со ссылкой на издательство Burda об этом в среду проинформировало агентство DPA. Торжественная церемония вручения премий состоится в пятницу в Лейпциге. В 2009 году премию «Золотая курица» получил чехословацкий и чешский президент Вацлав Гавел.

«Карел Готт радует слушателей всех поколений своей музыкой и голосом вот уже на протяжении более полувека», - аргументировал вручение премии чешскому исполнителю Стефан Кобус, главный редактор журнала Super-Illu, который присуждает награду совместно с радиостанциями MDR и RBB.

Премия «Золотая курица» вручается с 1995 года известным личностям в области спорта, музыки и телевизионного творчества, но также лицам политической и общественной жизни. Статуэтка в виде курицы получила свое название в честь немецкой певицы и артистки кабаре Хельги Ханеман, которая носила прозвище «Курица».

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