Карел Яролим останется главным тренером сборной Чехии

Карел Яролим, который с 2016 года возглавляет футбольную сборную Чехии, останется на своем посту. Такое решение принял исполком Футбольной ассоциации ЧР на заседании, которое состоялось во вторник, 10 октября. Таким образом, 61-летний специалист продолжит работу, несмотря на то, что национальная команда не сумела отобраться на чемпионат мира, который пройдет в России в 2018 году.

Яролим сменил на позиции главного тренера Павела Врбу. Под его руководством сборная Чехии провела 14 матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела четыре поражения и четыре раза сыграла вничью. Ранее Карел Яролим тренировал пражскую «Славию», «Словацко», «Младу-Болеслав», а также эмиратский клуб «Аль-Вахда» (Абу-Даби) и саудовский клуб «Аль-Ахли» (Джидда), с которым в первый же сезон стал серебряным призером национального чемпионата, обладателем Саудовского кубка чемпионов и финалистом Лиги Чемпионов АФК.