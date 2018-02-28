Карел Готт вышел из больницы и планирует продолжать концертную деятельность

Из-за заболевания гриппом Карел Готт провел в одной из пражских больниц около двух недель и 28 февраля был выписан.

Пресс-секретарь певца Анета Столцова сообщает, что 78-летний артист чувствует себя хорошо и не планирует отмену запланированных выступлений. Конкретная дата, когда публика вновь увидит певца, однако, не сообщается.

В 2016 г., когда Карел Готт боролся с онкологическим заболеванием, артист заявлял, что не планирует завершать свою певческую карьеру и намерен во что бы то ни стало вернуться на сцену.