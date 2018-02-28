Карел Готт вышел из больницы и планирует продолжать концертную деятельность

Катерина Айзпурвит
28-02-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Из-за заболевания гриппом Карел Готт провел в одной из пражских больниц около двух недель и 28 февраля был выписан.

Пресс-секретарь певца Анета Столцова сообщает, что 78-летний артист чувствует себя хорошо и не планирует отмену запланированных выступлений. Конкретная дата, когда публика вновь увидит певца, однако, не сообщается.

В 2016 г., когда Карел Готт боролся с онкологическим заболеванием, артист заявлял, что не планирует завершать свою певческую карьеру и намерен во что бы то ни стало вернуться на сцену.

Статьи на ту же тему
Ярослав Голы в компании футболистов, фото: Томаш Воднянски, ЧРо

«Внучата Иисуса» исполнили четырнадцать тысяч желаний

Личная встреча с Папой Римским, прыжок с парашютом, посещение бассейна, футбольного матча, или домашняя «забиячка» - этакий свиной…
Фото: Tomáš Urban CC BY-SA 3.0

Малоизвестные чешские регионы Чехии за рубежом будут рекламировать Готт и Ягр

Пропагандировать за рубежом малоизвестные чешские регионы помогут известные личности культуры и спорта, например, Яромир Ягр, Мартина Сабликова,…
Фото: Ондржей Томшу

Баррандов. Где спрятан Золушкин башмачок?

Баррандовскую киностудию не зря называют «чешским Голливудом». «Баррандов» – далеко не последний винтик «фабрики грез», где работало не…
Далее об этом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 