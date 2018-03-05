После паузы, вызванной проблемами со здоровьем, известный чешский певец Карел Готт возвращается на большую сцену с сольным концертом, который даст 12 июня 2018 г. на «O2-арене».

78-летний артист выступит в сопровождении оркестра Boom!Bandа под управлением Иржи Дворжака. В ходе концерта предусмотрены визуальные эффекты и использование светодиодных экранов.

В 2016 г. у Готта было диагностировано онкологическое заболевание, которое певцу удалось побороть. Уже в то время он неоднократно подчеркивал, что не намерен завершать певческую карьеру. Недавно артист провел две недели в больнице из-за заболевания гриппом в тяжелой форме.