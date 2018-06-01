Кандидат на пост президента Иржи Драгош будет баллотироваться в Сенат

Катерина Айзпурвит
01-06-2018
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Иржи Драгош, уступивший Милошу Земану во втором туре президентских выборов, будет баллотироваться в Сенат на осенних выборах 2018 г. при поддержке партий TOP-09, STAN, «зеленых» и христианских демократов.

На прошедшей в парламенте пресс-конференции Иржи Драгош поблагодарил составленную для поддержки его кандидатуры коалицию. Весной 2018 г. экс-кандидат основал организацию «Вместе во имя Чехии», с помощью которой собирается поднимать общественно значимые вопросы.

В своем выступлении Иржи Драгош подтвердил, что занимает прозападную либеральную позицию. В Сенате он намерен заниматься вопросами образования и информационной и финансовой грамотности населения.

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