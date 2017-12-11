Кандидат на пост министра здравоохранения – против штрафов за отказ от электронных рецептов

Адам Войтех от партии ANO, которому в новом кабинете может достаться портфель министра здравоохранения, сообщил журналистам, что предлагает отложить на год введение штрафов в отношении врачей, которые не смогут немедленно перейти на выдачу электронных рецептов. Он также надеется добиться отсрочки нововведения.

В ходе встречи с президентом ЧР Адам Войтех обсудил проблемы хосписов, оплату расходного материала и другие вопросы. Проблему нехватки медсестер Адам Войтех предлагает решать путем повышения зарплат этого медперсонала.

31-летний кандидат на пост министра здравоохранения охарактеризовал встречу с главой государства как «предметную» и «позитивную» и отметил близость взглядов сторон по основным вопросам чешского здравоохранения.