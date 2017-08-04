Федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн пригласит в нынешнем году на традиционный летний музыкальный и театральный фестиваль в Зальцбурге президента Франции и премьеров Чехии и Словакии, пишет австрийская газета Österreich. Глава австрийского правительства планирует 23 августа обсудить с Эммануэлем Макроном меры по борьбе с социально-экономических факторами, которые, по мнению Керна и Макрона, отрицательно влияют на рабочий рынок Западной Европы. По информации чешского информационного агентства ЧТК, председатели правительств Чехии и Словакии намерены принять приглашение Кристиана Керна.