Канатной дороге пражского зоопарка исполнилось 40 лет

Ровно 40 лет исполнилось канатной дороге, соединяющей нижнюю и верхнюю часть Зоопарка Праги. Официально она открылась 14 сентября 1977 года и сразу побила рекорд. Это самая короткая канатная дорога в Чешской Республике – 106 метров. Ее постройка продолжалась 5 лет, но и этого срока оказалось недостаточно для того, чтобы запустить действительно надежную «транспортную жилу» между нижней и верхней частями зоосада. По истечении достаточно короткого времени после открытия в конструкции канатной дороги были обнаружены серьезнейшие недостатки, и ее пришлось закрыть. Новый запуск в постоянную эксплуатацию состоялся только 1 июля 1981 года.

Над скалистым склоном, расположенным на территории столичного зоопарка, каждый год проезжает около 200-300 тысяч пассажиров, в первую очередь детей. Рекордным был 2011 год, когда канатной дорогой в зоопарке воспользовалось 313 257 человек. В июне 2017 года по ней прокатился 7-миллионный пассажир.