Кампания в поддержку региональных аптек

Антон Каймаков
13-07-2018
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Общества фармацевтов начали кампанию, направленную на поддержку небольших аптек, работающих в отдаленных регионах сраны. Фармацевты намерены обратиться к правительству, парламентариям и муниципальным властям с требованием добиться отстранения лимитов на поставки лекарств, а также уравнивания взносов и доплат за лекарства, выдаваемые по рецепту. Упомянутые меры должны воспрепятствовать сокращению общего количества аптек в стране.

В настоящее время в регионах Чехии работает около 600-700 аптек, относящихся к категории небольших. Из-за экономических проблем в прошлом году было закрыто 60 точек. Трудности возникают даже у аптек, размещенных в собственных помещениях, за которые не приходится платить аренду.

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