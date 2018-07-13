Кампания в поддержку региональных аптек

Общества фармацевтов начали кампанию, направленную на поддержку небольших аптек, работающих в отдаленных регионах сраны. Фармацевты намерены обратиться к правительству, парламентариям и муниципальным властям с требованием добиться отстранения лимитов на поставки лекарств, а также уравнивания взносов и доплат за лекарства, выдаваемые по рецепту. Упомянутые меры должны воспрепятствовать сокращению общего количества аптек в стране.

В настоящее время в регионах Чехии работает около 600-700 аптек, относящихся к категории небольших. Из-за экономических проблем в прошлом году было закрыто 60 точек. Трудности возникают даже у аптек, размещенных в собственных помещениях, за которые не приходится платить аренду.