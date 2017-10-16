Качество Святомартинского вина не подкачает

Чешские виноделы и в нынешнем году поставят на отечественный рынок немногим более двух миллионов бутылок Святомартинского вина. Производство молодого вина, которое начинает новый винный год, ныне находится в последней стадии.

В виноградниках остались лишь сорта винограда для производства классического вина, сообщил сомелье Национального винодельческого цеха Марек Бабиш. Качество Святомартинского будет хорошим, так как соответствующему сорту винограда удалось избежать тяжелых природных испытаний, информировал ЧТК директор Винодельческого фонда ЧР Ярослав Маховец.