Кабинет ратифицировал решение выкупить свиноферму в Летах, находящуюся на месте цыганского концлагеря

Катерина Айзпурвит
21-08-2017
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Как сообщил министр по правам человека Ян Хвойка, правительство ратифицировало решение выкупить на средства государства свиноферму в Летах-у-Писека, находящуюся на месте цыганского концлагеря. Сумма, которая будет выплачена владельцу фермы – компании AGPI, не называется.

Попытки выкупить сельскохозяйственное предприятие для создания на его месте мемориала жертв нацизма предпринималось несколькими правительствами, однако прийти к соглашению по сумме сделки долгое время не удавалось из-за завышенных финансовых требований владельцев.

Лагерь в Летах был открыт нацистами в 1940 году как трудовой и позже превращен в концлагерь для цыган. До 1943 года туда было отправлено в общей сложности 1308 человек, 327 из которых погибли в лагере, а более 500 человек были перевезены в Освенцим. Рядом со свинофермой, располагающейся на месте концлагеря, с 2010 года стоит памятник жертвам цыганского Холокоста.

 
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