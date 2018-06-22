Кабинет поддержал введение в Чехии полноценного брака для однополых пар

Катерина Айзпурвит
22-06-2018
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Правительство в отставке поддержало выдвинутое депутатами предложение о введении в стране полноценного института брака для лиц одного пола.

В настоящее время в Чешской Республике более 10 лет действует закон, согласно которому гомосексуалы и лесбиянки могут регистрировать партнерские отношения, регулирующие правовые, имущественные и другие вопросы. Этим воспользовалось примерно 4300 человек. В случае появления полноценного брака эта форма официальной регистрации союза будет отменена. Проект с вердиктом правительства передан в парламент.

В 2001 г. Нидерланды стали первым государством, разрешившим людям одного пола заключать браки и усыновлять детей.

 
 
 
 
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