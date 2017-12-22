Кабинет не поддержал предложение по закреплению в законе расходов на оборону в размере 2% ВВП

Катерина Айзпурвит
22-12-2017
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Предложение оппозиционной парламентской партии гражданских демократов (ODS) по законодательному закреплению бюджетных отчислений на оборону в размере 2% ВВП будет рассматриваться Нижней палатой парламента с учетом отрицательного отзыва правительства.

Как сообщает пресс-секретарь кабинета Барбора Петерова, против выступают Министерства финансов и обороны, которые готовят собственный проект.

Ведомства аргументируют свою позицию тем, что предложение гражданских демократов «существенно ограничивает действия правительства при составлении государственного бюджета», что, по их мнению, мешает своевременно реагировать на экономическую ситуацию. Также Министерство обороны считает, что фиксированное увеличение расходов не повысит способность армии соответственно их использовать.

В настоящее время ЧР выделяет на оборону менее 1,1% ВВП.

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