Кабинет не договорился по вопросу повышения зарплат учителям

Коалиционное правительство будет продолжать переговоры по вопросу повышения зарплат преподавателям школ и вузов. Переговоры кабинета пока не привели к конкретному результату.

Премьер Богуслав Соботка заявил, что настаивает на повышении зарплат учителям на 15% и на 10% – прочим госслужащим, включая пожарных и полицейских. При вице-премьер Рихард Брабец после встречи правительства сообщил, что поддерживает повышение зарплат, однако «не следует давать серьезных обещаний, если в бюджете на это нет средств.

На прошлой неделе школьные профсоюзы заявили, что готовы начать забастовку, если правительство не поднимет зарплаты с ноября 2017 г.