К уровню продолжительности жизни стран Запада Чехия приблизится не ранее начала 2030-х

Лорета Вашкова
29-09-2017 oбновлено
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Нынешний уровень продолжительности жизни в более развитых странах EС может стать нормой для Чешской Республики не ранее чем в начале 2030-х годов. Несмотря на то, что с 2000 года продолжительность жизни мужского населения в ЧР повысилась на 4,5 года, а у женского почти на четыре года, граждане страны в среднем живут на несколько лет меньше, чем жители Испании, Италии или стран Скандинавии.

Как следует из международного сравнительного анализа и данных Чешского статистического управления, в настоящее время средняя продолжительность жизни в Чешской Республике достигла для мужчин 76,2 лет, для женщин – 82,1 лет.

 
 
 
 
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