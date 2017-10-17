К. Шварценберг: От заявлений М. Земана по Крыму следует дистанцироваться

Председатель парламентского комитета по внешней политике и бывший министр иностранных дел Карл Шварценберг считает, что чешское правительство и парламент должны дистанцироваться от заявлений президента ЧР Милоша Земана по поводу Крыма.

В своем выступлении перед журналистами Карл Шварценберг подчеркнул, что президент страны может иметь собственное мнение, однако ему не следует делать за границей заявлений, противоречащих внешнеполитической линии правительства. «Этим он может опозорить государство», – указал Шварценберг.

«В данный момент было бы достаточно заявления парламента и правительства о том, что президент не говорит от имени республики, и что государство проводит иную политику», – считает бывший глава МИД ЧР.

10 октября, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, Милош Земан заявил, что аннексию Крыма следует считать «свершившимся фактом» и предложил решить крымский вопрос с помощью выплаты Россией Украине компенсации. Его слова вызвали резкую критику со стороны украинского истеблишмента.