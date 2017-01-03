Новости К годовщине «Хартии 77» выйдет утраченный текс В. Гавела о ее первых днях

03-01-2017 10:03 | Ольга Васинкевич

Хепенингом, конференцией и изданием текста Вацлава Гавела, который он сам считал утерянным, Библиотека Вацлава Гавела отметит 40-летие «Хартии 77». Годовщина выступления неформальной гражданской инициативы, которая критиковала несоблюдение прав человека в Чехословакии, приходится на пятницу, 6 января. Хепенинг пройдет в тот же день перед виллой на улице Стршешовицка 64, где жил друг Гавела, переводчик Зденек Урбанек, благодаря которому «Хартия 77» при чрезвычайно драматических обстоятельствах увидела свет. Атмосферу этого и последующих дней Вацлав Гавел запечатлел в машинописном репортаже, который считал безвозвратно утраченным. Несколько недель назад текст обнаружил в наследии Урбанека его внук Давид Душек и предоставил его Библиотеке Вацлава Гавела для издания. Уникальная публикация получила название Případ CH77 - I (Дело CH77 – I).

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Компания Travel Service покупает 5 новых Боингов 04-01-2017 16:47 | Вирджиния Варгольская Чешская авиа-компания Travel Service покупает 5 новых самолетов типа Boeing 737 MAX, в общей сложности фирма владеет 30-ю авиалайнерами данного вида. Новые самолеты будут оснащены беспроводной палубной сетью wi-fi, что позволит клиентам пользоваться Интернетом во время полета. К 2023 году фирма планирует расширить количество самолетов до 50-ти экземпляров. Travel Service – лидер чартерных авиаперевозок в ЧР, Словакии и Венгрии, компания также владеет 34% акций Чешских Авиалиний.

Премьер ЧР: В борьбе с неуплатой налогов помогут общие правила для фирм в ЕС 04-01-2017 16:01 | Вирджиния Варгольская Премьер-министр ЧР Богусла Соботка считает, что в борьбе с неуплатой налогов поможет введение общих правил по всей территории ЕС для международных фирм. Этим Богуслав Соботка отреагировал на заявление министра финансов ЧР Андрея Бабиша, по мнению которого, налог для корпораций должен находиться в компетенции каждого государства в отдельности. Напомним, что согласно предложению Европейского комитета, во всех странах-членах ЕС необходимо ввести одинаковую налоговую базу для предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Чешский Lidl выступил против расистских высказываний о модели в брошюре 04-01-2017 14:54 | Вирджиния Варгольская Представители чешского филиала сети магазинов Lidl выступили против расистских комментариев, поступивших от некоторых клиентов в отношении рекламной брошюры с темнокожим мужчиной. Представители также сообщили ČTK, что с подобным видом агрессии в Чехии они еще не сталкивались. В официальной реакции магазин упомянул, что «в 21 веке в Европе проживают люди различных национальностей и цвета кожи», и руководство не видит ничего странного в моделях, изображенных на рекламных брошюрах магазина.

Останки украинского писателя будут перезахоронены в Праге 04-01-2017 14:43 | Вирджиния Варгольская Останки украинского писателя Олександра Олеся (1878-1944), которые были принудительно эксгумированы из могилы во вторник, будут перезахоронены в Праге. На протяжении 20 лет место захоронения писателя добровольно оплачивал гражданин Чешской Республики. После того, как он умер, его дети приняли решение эксгумировать останки писателя, и похоронить в этом месте своего отца. Против эксгумации на месте протестовали украинцы и представители посольства. Ныне представители украинской диаспоры намерены перезахоронить останки в ином месте.

В прошлом году в Чехи пожарные тушили более 16 тыс. пожаров 04-01-2017 13:00 | Вирджиния Варгольская В 2016 г. чешские пожарные зафиксировали 16 650 выездов – на 3 582 меньше, чем в 2015 г. При этом во время пожаров погибло 109 человек, что на 6 человек меньше. Пожарные также сообщили, что последние годы отличались большим количеством отдельных пожаров, ущерб от которых составлял более 100 млн крон ( 37 млн евро).

Погода на 5 января 04-01-2017 12:44 | Вирджиния Варгольская В четверг, 5 января ожидается облачность, снег. Ночью температура воздуха от -2 до -6 °C, днем от -5 до -1°C, ожидается понижение температуры, которое принесет атмосферный фронт с севера. Количество снега от 1 до 5 мм, в горах до 10 мм. Северо-западный ветер, скорость которого составит 4-9 м/с, постепенно изменится на северный.

Шестеро полицейских из Чехии направлены охранять границы ЕС 04-01-2017 11:22 | Вирджиния Варгольская Шестеро чешских полицейских отправились во вторник, 3 января, в Италию и Болгарию для охраны внешних границ ЕС – сообщил ČTK пресс-секретарь Полицейского президиума Петр Хабенихт. Чешские полицейские будут действовать в рамках общесоюзного пограничного агентства Frontex. Пресс-секретарь Президиума также сообщил, что стражи порядка направились патрулировать границу между Сербией и Болгарией, а также в пункт регистрации мигрантов на итальянском острове Лампедуза. Ранее, в понедельник, сорок полицейских из Чехии отправились в Македонию, уже в седьмой раз за время миграционного кризиса.

Сильный снегопад блокирует передвижение по всей стране 04-01-2017 09:46 | Вирджиния Варгольская Сильный ветер, вьюга и снегопад усложняют транспортное передвижение в нескольких регионах Чехии. В Карловоградецком регионе на нескольких дорогах из-за сильного ветра и снегопада образовались колонны машин, а на трассе между Остромнержи и Лазне Белоград сошла с рельсов электричка – без пострадавших. На трассе Карловы Вары – Прага произошла авария автобуса, несколько человек госпитализированы с легкими ранениями. Подобная ситуация наблюдается во всех регионах Чехии.

В Чехии зафиксированы случаи птичьего гриппа 04-01-2017 09:33 | Вирджиния Варгольская Впервые по прошествии десяти лет в Чехии зафиксированы новые случаи птичьего гриппа, – сообщила пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Маркета Ежкова. Ветеринарная комиссия подтвердила, что речь идет о патогенном вирусе типа H5, который, однако, не представляет опасности для человека. Случаи заболевания наблюдались у птиц в области Моравии - регионе Зноймо, Моравском Крумлове и в Иванчицах.