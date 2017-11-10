К борьбе за пост президента ЧР будут допущены не более 9 претендентов

В списке кандидатов, допущенных к борьбе за пост президента Чешской Республики, будут значиться имена не более чем девяти человек. Оставшиеся 11 претендентов явно не выполнили условия, предписанные законом, как следует из информации, предоставленной информационному агентству ЧТК Министерством внутренних дел.

В целом, согласно ранее полученной информации, поступило 20 заявок. Две из них подали женщины.

Некоторые заявления были отклонены по причине того, что ряд депутатов нижней и верхней палаты парламента подписались сразу под несколькими заявками, что, по мнению экспертов по конституционному праву, противоречит правилам. Еще восемь кандидатов не потрудились заручиться необходимой поддержкой ни со стороны депутатов или сенаторов, ни со стороны простых граждан.