Израильское телевидение: Чешская Республика начинает рассматривать вопрос о переносе посольства из Тель-Авива

Чешская Республика изучает варианты переноса своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщил израильский телеканал Channel 10, по данным которого, это происходит под давлением Израиля. В мае свое посольство в Иерусалиме хотят открыть Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп в середине декабря минувшего года признал Иерусалим столицей Израиля.

В Чехии, по данным израильского телевидения, перенос посольства поддержал пока только президент Милош Земан, исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Бабиш выступает против. Как сообщили израильские СМИ, на прошлой неделе посол Израиля в Праге Даниэл Мерон написал секретное послание израильскому министерству иностранных дел, в котором говорится, что Чешская Республика приступила к оценке вариантов и рисков, связанных с переносом посольства в Иерусалим.