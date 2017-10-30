Изменится перечень профессий для привлечения трудовых ресурсов из-за рубежа

Правительство ЧР одобрило поправку к закону, согласно которой меняется перечень профессий работников-иностранцев, которых можно приглашать из-за рубежа. Агентства по трудоустройству лишаются возможности обеспечивать предприятия иностранными каменщиками, водопроводчиками, столярами, плотниками, шахтерами.

При этом агентства получают возможность подбирать чешским компаниям из стран, не входящих в ЕС, сотрудников, являющихся обладателями Чешской рабочей карты или «Синей карты». До сих пор агентства по трудоустройству могли предоставлять предприятиям иностранных рабочих из государств вне ЕС без разрешения на работу.

При этом агентства смогут обеспечивать чешские предприятия иностранной рабочей силой по 15 наиболее востребованным профессиям, в которых в Чехии давно отмечается дефицит трудовых ресурсов. Туда относятся сталевары, кузнецы, техники по ремонту оборудования, работники пищевой промышленности, швеи, водители автобусов и грузовых автомобилей.

Принятая поправка вступает в силу спустя 14 дней после ее публикации в Своде законов ЧР.