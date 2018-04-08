Издательство Olympia считает неправомерным штраф за пропаганду книги о М. Земане в преддверии выборов

Управление по контролю финансирования политических партий и движений ЧР обязало чешское издательство Olympia заплатить штраф в размере 40 тысяч крон (1580 евро) за размещение рекламы на билбордах, привлекающих внимание к книге новых бесед с президентом Милошем Земаном Dokážeme si vládnout sami («Мы способны править сами») во время последней предвыборной президентской кампании.

Издательство считает неправомерным требование об уплате штрафа. Его директор Kарел Гейна назвал претензии по поводу того, что такая массивная реклама на дорожных щитах стала составной частью предвыборной кампании, неадекватными. По словам представителя управления Toмаша Гудечека, штраф со стороны издательства опротестован чересчур поздно, через два дня после истечения срока, предписанного законом.