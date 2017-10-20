Избирательный участок в Пражском Граде в этом году не открыли

Ольга Васинкевич
20-10-2017
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Избирательный участок, расположенный на территории Пражского Града, в этом году остался закрытым по причине принятых мер безопасности на входе в резиденцию главы государства, которые были введены в 2016 году. Желающие проголосовать в Пражском Граде были вынуждены отправиться на избирательный участок, находящийся неподалеку от Чернинского дворца, резиденции МИД ЧР на Погоржельце.

По словам пресс-секретаря района Прага 1 Вероники Блажковой, причиной изменения места голосования был некомфортный доступ к избирательному участку через специальные турникеты, что могло бы отпугнуть избирателей в этом районе. Им пришлось бы выстоять очередь на проверку вместе с толпой туристов.

Введение проверок и связанное с ними закрытие одного из входов в дворцовые сады под Пражским Градом также принесло их администратору, Национальному институту по охране памятников, уменьшение числа посетителей и снижение объемов выручки.

 
 
 
 
 
 
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