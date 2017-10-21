Избирательная комиссия в предместье Праги была удивлена появлением наблюдателей из России

На избирательном участке в Збраславе под Прагой неизвестные начали фотографировать зал, где проходило голосование. После того как они отказались удалить снимки, на место была вызвана полиция.

«Полицейские на месте выяснили, что противоправных действий совершено не было. Проблему решил председатель избирательной комиссии, который связался с вышестоящей инстанцией и выяснил, что оба человека являются официальными международными наблюдателями», – сообщил «Чешскому Радио» пресс-секретарь пражской полиции Томаш Гулан.

Содействие в выяснении личности оказывала полиция по делам иностранцев. Избирательная комиссия предоставила наблюдателям помещение для осуществления их деятельности.

«Согласно имеющейся информации, в Праге работает группа «Европейская платформа за демократические выборы». Они наблюдают за выборами в Праге. От государственной избирательной комиссии они получили разрешение снимать процесс подсчета голосов», – сообщил пресс-секретарь пражской мэрии Вит Гофман.