Из загона в Баварском лесу вблизи чешских границ сбежала стая волков

Ольга Васинкевич
06-10-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Из загона для выгула животных в Национальном парке Баварский лес неподалеку от чешских границ в ночь на пятницу сбежала стая из шести волков. Администрация парка утверждает, что звери не представляют никакой опасности, однако людям не рекомендуется к ним приближаться, пытаться их кормить или фотографировать. Беглые волки прожили всю жизнь в неволе, и в дикой природе у них, по мнению экспертов, нет шансов на выживание.

Если люди увидят сбежавших животных, то могут позвонить по телефону +49 9922 5002 0, проинформировал пресс-секретарь Национального парка Шумава Ян Дворжак.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 