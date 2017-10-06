Из загона в Баварском лесу вблизи чешских границ сбежала стая волков

Из загона для выгула животных в Национальном парке Баварский лес неподалеку от чешских границ в ночь на пятницу сбежала стая из шести волков. Администрация парка утверждает, что звери не представляют никакой опасности, однако людям не рекомендуется к ним приближаться, пытаться их кормить или фотографировать. Беглые волки прожили всю жизнь в неволе, и в дикой природе у них, по мнению экспертов, нет шансов на выживание.

Если люди увидят сбежавших животных, то могут позвонить по телефону +49 9922 5002 0, проинформировал пресс-секретарь Национального парка Шумава Ян Дворжак.