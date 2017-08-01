Вспышка африканской чумы свиней в Злинском крае привела к тому, что ветеринары запретили сбор урожая на территории общей площадью 115,5 га. Штраф за нарушение запрета может достигать суммы 2 млн крон (около 74 тыс. евро). Таким способом власти пытаются ограничить миграцию кабанов из пораженных районов. 31 июля гетман края Иржи Чунек объявил в связи с эпидемией чрезвычайное положение. В июне в Злинском крае были обнаружены погибшие дикие свиньи, в тушах которых был выявлен штамм вируса африканской чумы. Несмотря на то что вирус не передается человеку, выявление вируса даже у одного животного на свиноферме требует уничтожения всего стада.