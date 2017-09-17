Из-за пожара на кухне пражского отеля было эвакуировано 60 человек

Ольга Васинкевич
17-09-2017
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Из-за пожара на кухне отеля в центре Праги в воскресенье утром было эвакуировано 60 человек. Ущерб, по предварительным данным, составит сотни тысяч крон. Никто серьезно не пострадал, одна 16-летняя девушка была перевезена для проведения обследования в больницу. Причина пожара пока остается неизвестной.

Около 8 часов утра пожарные исследовали объект на улице Панска в центре Праги и обнаружили источник пожара на кухне отеля. Спустя полчаса, ситуация была под контролем. Благодаря тому, что отель был хорошо оборудован на случай возникновения пожара, эвакуация гостей прошла быстро и без проблем.

 
 
 
 
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