Из-за повышенного содержания красителя из продажи изымают засахаренную черешню

Катерина Айзпурвит
03-08-2017
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Чешская Государственная сельскохозяйственная и продуктовая инспекция (SZPI) постановила изъять из продажи засахаренную черешню марки Fruit Exclusive, произведенную в Нидерландах, где обнаружено повышенное содержание красителя кармин. Из торговых сетей Kaufland Česká republika, Makro Cash & Carry, TAMDA FOODS и других будет отозвана примерно тонна продукции, которую магазины уже получили от поставщика. Лабораторный анализ показал, что содержание кармина в черешне составляет 517 мг/кг, при норме 200 мг/кг.

 
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