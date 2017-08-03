Чешская Государственная сельскохозяйственная и продуктовая инспекция (SZPI) постановила изъять из продажи засахаренную черешню марки Fruit Exclusive, произведенную в Нидерландах, где обнаружено повышенное содержание красителя кармин. Из торговых сетей Kaufland Česká republika, Makro Cash & Carry, TAMDA FOODS и других будет отозвана примерно тонна продукции, которую магазины уже получили от поставщика. Лабораторный анализ показал, что содержание кармина в черешне составляет 517 мг/кг, при норме 200 мг/кг.