Из-за морозов в Чехии выросло потребление газа

Низкая температура воздуха способствовала увеличению потребления жителями страны природного газа. Этот показатель превысил среднестатистический для данного времени года на 25–30%, составив от 45 до 50 млн м3 в день.

Более половины газа поступает из подземных хранилищ. Газовые кампании, отвечая на вопросы «Чешского Радио», подчеркнули, что хотя холодная погода в ближайшие два дня сохранится, перебоев с поставками населению не ожидается, и страна располагает достаточными запасами природного газа.

Также было отмечено рекордно высокое потребление в стране электроэнергии, что привело к многократному повышению нагрузки на электросети.

Ночь на 28 февраля была одной из самых холодных в текущем сезоне. В Крушных горах столбик термометра опустился ниже -25 °C. На 11 метеостанциях была зафиксирована температура воздуха ниже 20 градусов мороза.