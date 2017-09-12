Из-за дрона самолеты у Праги были вынуждены менять курс

Ольга Васинкевич
12-09-2017
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Утром во вторник пражский аэропорт имени Вацлава Гавела был вынужден изменить курс самолетов на главной полосе из-за дрона, находившегося неподалеку от аэропорта. Перенос рейсов на соседнюю полосу не вызвал задержки в расписании полетов. В настоящее время полиция разыскивает его владельца.

Меры по безопасности являются в данном случае стандартными. В последний раз Управление воздушного сообщения было вынуждено отклонить курс самолетов 3 сентября, когда у населенного пункта Червены Уезд также появился дрон.

 
 
 
 
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