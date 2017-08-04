В Злинской области начались работы по установке электрических ограждений в районе регистрации очага африканской чумы свиней. Установку электрических изгородей, первые проводники которой появятся между Злином и Фрыштаком, а также на трассе Слушовице-Липа, обеспечивает частная фирма. На охваченную эпидемией территорию запрещен вход с собаками или с другими домашними животными. Фермеры не смогут собирать урожай с 115,5 гектаров территории своих земельных участков. Ограждения должны воспрепятствовать распространению африканской чумы свиней на другие районы республики.