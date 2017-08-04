Из-за африканской чумы свиней в Злинской области устанавливают электроизгороди

Лорета Вашкова
04-08-2017
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В Злинской области начались работы по установке электрических ограждений в районе регистрации очага африканской чумы свиней. Установку электрических изгородей, первые проводники которой появятся между Злином и Фрыштаком, а также на трассе Слушовице-Липа, обеспечивает частная фирма. На охваченную эпидемией территорию запрещен вход с собаками или с другими домашними животными. Фермеры не смогут собирать урожай с 115,5 гектаров территории своих земельных участков. Ограждения должны воспрепятствовать распространению африканской чумы свиней на другие районы республики.

 
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