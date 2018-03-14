Из свинофермы в п. Леты на месте цыганского концлагеря вывезены все животные

Свиноферма в поселке Леты, действовавшая на месте цыганского концлагеря времен протектората, полностью закрыта, и из ее зданий бывший владелец вывез последних животных.

Сельскохозяйственный комплекс был выкуплен государством у компании Agpi за 450 млн 800 тыс. крон с целью создания на этом месте мемориала памяти жертв нацизма. Пока, по сообщению компании, деньги на ее счет не поступили.

Владелец свинофермы должен передать свиноферму государству до конца марта текущего года, после чего там начнется возведение мемориального комплекса цыганского Холокоста.