Чешские вузы запаздывают с реализацией ремонтных работ в своих объектах. Из почти 14 млрд крон (538,5 млн евро), выделенных государством, высшие учебные заведения в течение 2011-2016 годов смогли освоить только 5,5 млрд крон (211,5 млн евро). Это 40% от общего объема средств. Данные опубликовало Верховное контрольное управление. Некоторые вузы взялись за осуществление ремонтных работ только в 2014 году. Опоздание связано с плохой подготовкой необходимой документации по инвестициям. Медленное освоение дотационных средств заставило Министерство образования отсрочить финал реализации программы по финансированию ремонтных работ в вузах до 2019 года.