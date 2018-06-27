Из программы нового правительства выпали военные миссии и налогообложение компенсаций за церковное имущество

По сравнению с майским проектом, из актуально опубликованной программной декларации нового кабинета министров премьера Андрея Бабиша, сформированного движением ANO и социал-демократами, были исключены пункты о расширении миротворческих миссий и налогообложение компенсаций, выплачиваемых за невозвращенное церковное имущество. Обе статьи ранее подверглись критике со стороны парламентских коммунистов, которые в субботу примут решение о возможной поддержке коалиционного кабинета при голосовании о доверии.

В остальном правительственные приоритеты остались неизменными. Новый кабинет продолжает политику непринятия квот на перераспределение мигрантов, намерен осуществить пенсионную реформу и продвинуть новый закон, касающийся налогообложения доходов. В программе также фигурируют – стратегическая программа инвестиций, усиление безопасности и отстаивание интересов Чехии в рамках ЕС.