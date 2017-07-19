В среду из Праги отправился первый товарный поезд YXE CR Express по прямому сообщению в Китай. В будущем оно станет регулярным и свяжет чешскую столицу с городом Иу в провинции Чжэцзян на востоке КНР. Поезд везет товар на сумму порядка пяти миллионов долларов. В контейнерах находится чешский хрусталь, автозапчасти, пиво и другие традиционные товары из Чешской Р￼ ￼спублики и ряда европейских стран. Путь через Польшу, Беларусь, Россию и Казахстан он преодолеет за 16дней. Поезда в Китай из Европы ходят уже с 2013 года, например, из Гамбурга, Мадрида и ныне – Лондона.