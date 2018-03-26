Из Чехии могут быть выдворены агенты российских спецслужб

Если Чешская Республика примет решение о выдворении нескольких работников российского посольства, то высланы из страны могут быть не дипломаты, а так называемые незаявленные агенты спецслужб. На своей страничке в facebook об этом написал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По поводу возможного выдворения российских посольских сотрудников, что связано с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля, глава чешского правительства будет советоваться с руководителем МИД Чехии и другими министрами. Ранее Андрей Бабиш заявлял, что Чехия должна проявить в этом отношении солидарность.

В facebook премьер также напомнил, что российская сторона, что, по мнению Андрея Бабиша является скандальным, обозначила Чехию, как одну из возможных стран происхождения примененного для отравления яда «Новичок»». «Это ложь», - подчеркивает премьер в своем заявлении в социальной сети.